Gli antichi mestieri a San Pietro Vara attragono i turisti

Cinque Terre - Val di Vara - La riscoperta dei piccoli borghi, gli antichi mestieri, i prodotti agroalimentari genuini, la semplicità delle feste popolari sono la sfida turistica della Val di Vara. Ne è la prova il successo di pubblico della 4a edizione San Pietro Vara in Fiera che ha riversato nel piccolo borgo migliaia di visitatori e turisti della Val di Vara, dalla Spezia, dal Tigullio e dalle Cinque Terre. L'inaugurazione della fiera è avvenuta alla presenza del Sindaco di Varese Ligure Gian Carlo Lucchetti con il vice Carlo Figone e l’assessore Luigina Cademarchi, del direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli, del Presidente Commissione Attività Produttive della Regione Liguria, Andrea Costa, della Sen. Stefania Pucciarelli e dell’On. Lorenzo Viviani.



Ambulanti, artigiani, antichi mestieri, banchi gastronomici, saltimbanchi hanno animato sino alla sera la manifestazione organizzata dal Comune di Varese Ligure in collaborazione con Confartigianato. “Questa manifestazione è l'espressione dei valori, della cultura, della vitalità e delle tradizioni di questo territorio – commentano Gian Carlo Lucchetti e Giuseppe Menchelli - tante eccellenze imprenditoriali ed umane che mostrano il loro meglio, in una giornata d'agosto. Una festa popolare per riscopre la tradizione agricola e artigianale di San Pietro, un richiamo turistico per tutta la Val di Vara, un territorio ancora da conoscere e valorizzare adeguatamente. Ringraziamo tutti i cittadini di San Pietro Vara che hanno collaborato con passione alla riuscita di questa bella manifestazione, dimostrando il valore di questa comunità”.



Grande successo hanno avuto gli stand degli antichi mestieri: fabbro, arrotino, vasaio, ricamatrice, falegname, lanaio, corbellaio, ecc. che hanno attirato incuriositi grandi e piccini. Presenti anche grandi macchine in movimento che riproducevano gli ingranaggi dei mulini ad acqua utilizzati per la macinatura del grano. In questi anni, diverse iniziative hanno cercato di rivalutare le attività artigianali, proprie della tradizione culturale locale. L’evento San Pietro Vara in Fiera conferma che, nonostante la rivoluzione tecnologica, la riscoperta degli antichi mestieri è apprezzata da visitatori e turisti, il ritorno alla "riparazione" degli oggetti e le eccellenze enogastronomiche della Val di Vara (marmellate, funghi, formaggi, birra, ecc.) possono aprire nuove prospettive di sviluppo.



Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona alla quale il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone gentilmente comunicazione al mittente.