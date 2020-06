Gli Under 30 hanno voglia di partire. Restando in Italia

Cinque Terre - Val di Vara - Da un’indagine effettuata da un gruppo di studenti dell’Università di Roma Tor Vergata, nell’ambito del Corso di laurea magistrale “Progettazione e gestione dei sistemi turistici”, con il coordinamento della Prof.ssa Marina Faccioli, in collaborazione con CNA Turismo Roma, emerge in maniera inequivocabile che è tanta la voglia di partire fra i giovani under 30.



L’Italia è la meta più gettonata, con il 94% delle preferenze contro solo il 6% che vorrebbe recarsi all’estero. La maggioranza del campione, circa il 20%, dichiara che la meta più desiderata è la Sicilia (25%) seguita da Puglia (16%), Campania (10%) e Sardegna (9%). Fra le località più ambite spiccano alcune fra le “grandi bellezze” dell’Italia: Cinque Terre, Costiera Amalfitana, Capri, Matera, oltre a destinazioni tipiche dei vacanzieri romani, come San Felice Circeo.



Nell’analisi, il canale di prenotazione più utilizzato rimane il web, a cui si rivolge quasi la metà del campione, mentre il 18% preferisce il contatto diretto con la struttura ospitante, ed infine il 12% prenoterebbe tramite un’agenzia di viaggi.