Gestione dei flussi e trasporto via mare, il Parco muove le sue pedine

Cinque Terre - Val di Vara - Si è riunita oggi, presso la sede di Manarola, la giunta esecutiva del Parco nazionale delle Cinque Terre alla quale hanno preso parte il presidente facente funzioni Vincenzo Resasco, il sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia e il direttore Patrizio Scarpellini, alla presenza del sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia.



La mattinata di lavoro ha portato alla definizione di alcuni importanti progetti condivisi dal territorio tra i quali si evidenzia la proposta di istituire un servizio di trasporto pubblico locale marittimo da espletarsi nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre.

IsSindaci hanno incaricato il direttore Scarpellini di avviare i contatti con i settori di competenza di Regione Liguria, Provincia della Spezia e Comuni, al fine di individuare le procedure dirette alla creazione del trasporto di linea via mare. Un'iniziativa pensata per garantire un servizio più efficiente in termini di riduzione degli impatti, delle tariffe e di rispondenza alle esigenze di mobilità della popolazione residente nel territorio delle Cinque Terre.



In tema di governance del turismo, sempre in un'ottica di salvaguardia delle comunità locali, la Giunta ha dato mandato al Parco di attivare uno studio per il monitoraggio dei flussi nei centri abitati attraverso il supporto di un incarico esterno ad esperti del settore.

L'acquisizione dei dati statistici su tipologia, permanenza e comportamento dei visitatori nei cinque borghi è essenziale per la creazione di una piattaforma digitale mirata ad una corretta gestione dei flussi turistici nei centri storici.



Un'azione che diventa complementare a quelle già previste dal Marchio di Qualità Ambientale del Parco. Da quest'anno il Marchio sarà affiancato da un percorso dettato dalla Carta Europea del Turismo sostenibile. L'obiettivo è quello di creare una collaborazione sempre più stretta fra strutture ricettive ed enti territoriali per il miglioramento della qualità dell'offerta turistica, del comportamento ambientale nonchè per la conservazione del patrimonio e delle identità locali.