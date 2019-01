Framura e Deiva al 'Vakantiebeurs' di Utrecht

Cinque Terre - Val di Vara - Dal 9 al 13 gennaio 2019 l’associazione Framura Turismo parteciperà per la terza volta al Vakantiebeurs di Utrecht, la fiera del turismo più importante dei Paesi Bassi, soprattutto per quanto riguarda le attività outdoor. Le potenzialità di questo evento sono grandissime per qualunque struttura ricettiva, in primis camping, resort, b&b, agriturismi e piccoli hotel tradizionali. Gli Olandesi favoriscono infatti location immerse nel verde, dove si possa respirare un’aria familiare e autenticamente italiana. E’ il caso quindi di moltissimi operatori della Riviera.



Di riflesso, questa fiera è molto importante per far crescere il nome di Framura e delle Baie del Levante come destinazione. Insieme a Framura, come nella scorsa edizione, parteciperanno al Vakantiebeurs anche il Comune e l’Associazione Camping di Sestri Levante, la Pro Loco di Moneglia e quella di Deiva Marina, nel nome di una collaborazione sempre più stretta che può portare solo risultati positivi per il territorio e le sue eccellenze.