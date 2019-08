Fenomeni turistici da guidare, una card metterà in rete la Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Sarà il castello di Madrignano alle 18 di venerdì 30 agosto ad ospitare la presentazione al pubblico della nuova "Val di Vara Card". Dopo mesi di lavoro e di analisi dei flussi turistici verso la Val di Vara un gruppo di lavoro creato dal Consorzio "Il Cigno" in collaborazione con altri Consorzi e Cooperative che operano nel settore della promozione turistica ha elaborato una specifica card turistica della valle rivolta non esclusivamente a coloro che visitano il

territorio ma anche alla popolazione del comprensorio. Per l'occasione interverranno per illustrare l'iniziativa Silvano Zaccone, presidente del Consorzio "Il Cigno", Walter Filattiera, presidente del Consorzio "L'Altra Liguria" e Graziella Bonaguidi, presidente della Cooperativa Zoe. Modererà i lavori il sindaco di Calice al Cornoviglio Mario Scampelli.



La carta, che sarà distribuita a partire dall'autunno presso strutture convenzionate, si avvale del consolidato utilizzo della scontistica da parte delle attività aderenti alle quali viene richiesto unicamente la disponibilità a fare rete. Le attività economiche della Val di Vara hanno l'opportunità di farsi conoscere non esclusivamente al di fuori del

proprio ambito ma stimolando la conoscenza diretta della valle da parte di turisti e residenti. Per dare concretezza al progetto è indispensabile far si che siano sviluppate forme di turismo culturale, enogastronomico e del tempo

libero che stimolino le persone a conoscere la Val di Vara vista con una sua specifica identità per quanto complessa. Un processo faticoso appena avviato ma indispensabile per evitare che la valle si trasformi nella fotocopia di territori vicini acquisendone soprattutto difetti e limiti.



Con la card, frutto del contributo di cooperative e consorzi oltre che di singoli operatori, si intende avviare un percorso volto alla creazione di una rete territoriale con la condivisione di enti pubblici, associazioni, cooperative e operatori economici, nella consapevolezza che le iniziative messe in campo in questi anni da parte di soggetti diversi possono coesistere e risultare motivo di vicendevole arricchimento. La Val di Vara Card avrà durata annuale a partire dal 2020 con il "bonus", nella fase di avvio, dell'ultimo trimestre del 2019. I dettagli della operazione saranno illustrati successivamente nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo a settembre in occasione dell'avvio del progetto.