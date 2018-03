Esenzione e rimborso Tari, ecco il bando del Comune di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Levanto ha emesso il bando per accedere all’esenzione dal pagamento o al rimborso della “Tari” (la tassa comunale sui rifiuti) relativa all’anno 2018, per motivi di reddito.

L’esenzione viene riconosciuta solo per la tassa attribuita alla prima casa di abitazione e ad una sua eventuale pertinenza ammessa dal relativo regolamento comunale.

Nel caso in cui sia riconosciuto il possesso dei requisiti per l’esenzione a persone che nel frattempo abbiano già effettuato pagamenti della tassa, si procederà al rimborso delle somme versate.

Per informazioni e per presentare la domanda (entro il prossimo 30 aprile, corredata da attestazione I.S.E.E. in corso di validità) ci si deve rivolgere all’ufficio Servizi sociali del Comune (tel. 0187.802233 e 0187.802246) il lunedì e il giovedì, dalle 9 alle 11.

Bando e documentazione sono scaricabili anche dal sito del Comune, nella sezione “Bandi e concorsi” presente in home page.