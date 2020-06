Cinque Terre - Val di Vara - È stato pubblicato ieri sera il disciplinare integrativo al regolamento dell’area Marina protetta “Cinque Terre” per l’anno 2020. Per Confartigianato e Cna è" irricevibile nel metodo, nelle tempistiche e nel contenuto". Lunedì le associazioni chiederanno un incontro congiunto con il Parco Nazionale delle Cinque Terre: "Poi con le imprese si deciderà come agire per tutelare i loro legittimi interessi".