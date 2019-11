Digitalizzazione e tecniche di accoglienza, Cna dà lezioni di turismo

Cinque Terre - Val di Vara - Analizzare i punti deboli e lavorare per migliorarli. Non è la tabella di marcia dello Spezia calcio impegnato nella scalata della classifica di Serie B, ma lo spirito con il quale Cna La Spezia ha lavorato per proporre al comparto turistico locale un workshop che possa far crescere la qualità e l'appeal della ricettività spezzina. L'associazione di Via Padre Giuliani organizza e propone un appuntamento con la formazione, sviluppato per fornire strumenti, regole e strategie di marketing per il settore turistico, dedicato in particolare alle strutture ricettive.

Le tre giornate di formazione si svolgeranno il 12, 13 e 14 novembre dalle 9.30 alle 16.30 al Castello di Riomaggiore.



Il laboratorio formativo è stato ideato e sviluppato da Cna La Spezia grazie al prezioso contributo di Silvia Moggia, esperta formatrice di Marketing Turistico e associata a Cna.

“Durante alcuni incontri, antecedenti alla costituzione del format TTW, abbiamo riscontrato diverse debolezze tra gli operatori turistici del nostro territorio – spiega Valentina Figoli, referente sindacale della Cna spezzina -. Tra gli elementi critici da migliorare i più importanti sono la poca digitalizzazione e le tecniche di accoglienza. Su queste debolezze abbiamo perciò costruito il nostro laboratorio formativo che si propone di fornire consigli utili, strumenti e teorie per aiutare l’operatore turistico, in particolare nel settore della ricettività”.



Il programma delle giornate formative



Martedì 12 novembre dalle 9.30 alle 12.30 Silvia Moggia tratterà l’ABC delle tecniche e strategie di marketing e il pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30 si affronterà l’accoglienza e il galateo nel turismo con l’Associazione italiana maggiordomi e la sua presidente Elisa Dal Bosco.



Mercoledì 13 novembre focus sulle tecniche del Digital marketing e revenue, sull’accoglienza e l’ospitalità via web. Giorgio Soffiato alle 9.30 spiegherà ‘Perché abbiamo bisogno di Marketing’, Antonio Maresca alle 10.30 parlerà di siti web e costruzione, aggiornamento e promozione del sito della struttura. In seguito, si affronterà il tema del content e influencer marketing e con Nicola Zoppi dalle 13.30 si tratterà della reputazione online come strumento. Bruno Strati alle 14.30 spigherà il ruolo del revenue management e la giornata chiuderà con Zoppi e Bartolucci con un approfondimento politiche di cancellazione e strumenti professionali per la gestione di burocrazia (tassa di soggiorno, Istat, portale alloggiati, contabilità e storico dei dati) per chi ha una struttura ricettiva.



Giovedì 14 novembre, l’ultima giornata verrà interamente dedicata al social e ai blog, due mondi poco sfruttati, ma che danno considerevoli opportunità. Dalle 9.30 spazio a travel appeal, siteminder, mews, manet mobile, oscar wifi e postpickr. Alle 11.30 Varner Ferrato spiegherà il perché dei social e alle 12.30 Elisa Pasqualetto parlerà instagram.



L’evento è pubblicizzato su Facebook tramite la pagina Cna La Spezia. Il titolo dell’evento è TTW - TOURISM TRAINING WORKSHOP. I biglietti possono essere comprati tramite il sito EVENTBRITE, il cui collegamento è visibile sulla pagina dell’evento Facebook.