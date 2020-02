Deiva e Framura insieme alle fiere turistiche internazionali per promouovere il territorio

Cinque Terre - Val di Vara - Framura Turismo e Proloco Deiva Marina, le associazione turistiche dei rispettivi Comuni rivieraschi, hanno oramai alle spalle due anni di fitta collaborazione, sia per quanto riguarda le manifestazioni estive sia, soprattutto, per ciò che concerne la promozione turistica del territorio.

Questa collaborazione prevede ovviamente la partecipazione congiunta alle principali fiere del turismo nazionali ed internazionali. Dopo la ormai consueta partecipazione al Vakantiebeurs di Utrecht (16-19 gennaio 2020), importante fiera olandese dedicata al mondo dell’outdoor, dove Framura e Deiva Marina erano presenti al fianco del Comune di Sestri Levante, le due associazioni hanno partecipato congiuntamente anche alle fiere Holiday World di Praga (13-16 febbraio 2020), in collaborazione con il Consorzio Albergatori e la Proloco di Moneglia, e F.RE.E di Monaco di Baviera (19-23 febbraio 2020). Si tratta rispettivamente della più importante fiera turistica della Repubblica Ceca e dell’Europa Centrale e della più grande fiera dedicata al turismo e al leisure della Baviera.

Eventi come questi costituiscono un'occasione imperdibile per far conoscere il territorio al pubblico internazionale, che ogni anno frequenta queste manifestazioni per decidere dove trascorrere le proprie vacanze.



“La fiera di Praga, con 31.300 presenze, concentrate principalmente nel fine settimana, ha fatto registrare numeri decisamente più bassi di altre fiere a cui abbiamo partecipato, ma bisogna anche pensare alla qualità del pubblico che siamo andati ad incontrare”, hanno dichiarato congiuntamente Marco Rezzano, presidente di Framura Turismo, e Ivan Valeriani, presidente di Proloco Deiva Marina, che hanno poi proseguito: "Quello della Repubblica Ceca è un mercato potenzialmente nuovo, che ancora non conosce bene la destinazione Liguria e che a malapena ha sentito nominare le Cinque Terre. Si tratta di un’area soggetta a una crescita notevole sotto il profilo economico e riteniamo sia importante far conoscere la nostra destinazione a questo pubblico. Le Baie del Levante, da circa un anno, sono inoltre finalmente raggiungibili da Praga con volo diretto su Pisa, che si effettua tre volte la settimana".



Situazione diametralmente opposta quella della fiera di Monaco, dove allo stand di Enit, all’interno del quale erano localizzati i desk di Framura e Deiva Marina, si sono registrate ben 130.000 presenze.

"Il pubblico tedesco, a differenza di quello della Repubblica Ceca, conosce molto bene la nostra zona - hanno aggiunto i due presidenti -. Eè quindi stato più semplice rispetto a Praga proporre e promuovere il nostro territorio. Qui lo scopo non era far conoscere la Liguria, ma valorizzare al meglio le peculiarità delle Baie del Levante e dei nostri operatori nei confronti di un numerosissimo pubblico di potenziali clienti. Ci teniamo quindi a ringraziare le amministrazioni di Framura e Deiva Marina, che ci sostengono nel nostro lavoro quotidiano al servizio del territorio e ci permettono di non mancare a questi importanti appuntamenti".



Durante la fiera è stato distribuito il nuovo materiale turistico delle Baie del Levante, realizzato in collaborazione tra Framura, Deiva Marina, Moneglia e Sestri Levante. Si tratta di una brochure tascabile, che contiene tutte le informazioni utili per fruire del territorio, con un focus particolare sui sei comuni del comprensorio, includendo quindi anche Levanto e Bonassola, ma con sezioni dedicate anche alle altre località della Riviera di Levante, alla Val di Vara e alla città di Genova. La brochure contiene anche una cartina estraibile double face, che presenta su un lato una mappa dei sentieri e, sull'altro, un prospetto del territorio che mette in evidenza i punti di interesse, le esperienze offerte dalle varie località, i tempi di percorrenza della linea ferroviaria e altre informazioni indispensabili per chi visita la nostra zona. Si tratta di un materiale molto utile durante le fiere turistiche ma anche negli uffici Iat e nelle reception delle strutture ricettive.

“Il nuovo materiale è andato letteralmente a ruba durante le ultime fiere internazionali - hanno concluso Rezzano e Valeriani - ed è per noi un grandissimo orgoglio aver contribuito attivamente alla sua realizzazione, insieme a Moneglia e Sestri Levante. È troppo importante presentarsi uniti nel mondo del turismo e avere finalmente un materiale informativo uguale per tutto il territorio è un piccolo ma fondamentale passo in questa direzione. La soddisfazione è per noi doppia, perché si tratta del frutto di un lavoro corale a livello sovra comunale. E’ proprio in quest’ottica di promozione comprensoriale che intendiamo aprire, già prima della stagione, un tavolo di lavoro congiunto con le associazioni di promozione turistica dei comuni con cui già collaboriamo a spot, in modo da stabilire un calendario di fiere e una strategia di comunicazione e promozione congiunti”.