Deiva alla Bit, con i borghi delle Baie del Levante

Insieme a Framura, Bonassola, Moneglia, Levanto e Sestri Levante alla Borsa del turismo.

Cinque Terre - Val di Vara - Il brand turistico delle Baie Del Levante, approda con un proprio spazio espositivo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2018, in programma dal giorno 11 al 13 Febbraio, che presenta quest’anno un’edizione completamente rinnovata nei contenuti. Il Comune di Deiva Marina e la Pro Loco, in sinergia con gli altri Comuni,

firmatari dell’accordo, siglato nel 2015 per la creazione di un unico denominatore comune che include le località di Framura, Bonassola, Moneglia, Levanto e Sestri Levante, parteciperanno a questo importante appuntamento del panorama italiano e internazionale, finalizzato a promuovere insieme le peculiarità e attrattive che il nostro stupendo territorio è in grado di offrire, proponendo un’offerta turistica integrata ma non concorrenziale del comprensorio rappresentato, non solo attraverso la realizzazione e lo sfruttamento dei classici strumenti cartacei come brochure, e

depliant, ma anche mediante tecnologie e moderne applicazioni di marketing digitale. Unità di intenti e di sforzi quindi, per raggiungere congiuntamente traguardi importanti atti a stimolare la crescita del settore turistico, che rappresenta una delle fonti di reddito principali dell’economia locale. All’interno dell’area espositiva, saranno previsti incontri con la stampa specializzata e selezionati operatori di settore, nonché una vetrina delle produzioni tipiche locali con degustazioni aperte al pubblico.