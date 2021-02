Crédit Agricole insieme al Parco delle Cinque Terre per il servizio di tesoreria

Cinque Terre - Val di Vara - Crédit Agricole Italia continuerà a gestire il servizio di tesoreria dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per i prossimi cinque anni, dallo scorso 1 dicembre 2020 al 31 dicembre 2025. Si tratta di un accordo molto significativo per l’istituto di credito, che si conferma banca di riferimento per il territorio e la comunità e che svolge già il servizio di tesoreria per conto delle principali realtà e istituzioni locali, quali i comuni delle Cinque Terre.

Oltre alla gestione completamente informatizzata dei flussi di tesoreria e cassa, la Banca inoltre sta lavorando a importanti progetti di sviluppo, volti a valorizzare ulteriormente la sinergia già avviata con l’Ente Parco e il Comune di Riomaggiore.

“Crédit Agricole Italia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre sono legati da una collaborazione attiva già da tempo. Con il rinnovo della tesoreria, il rapporto si consolida ulteriormente e per noi è una grande soddisfazione – ha dichiarato Silvano Piacentini, Direttore Regionale Liguria di Crédit Agricole Italia – anche perché il Parco delle Cinque Terre è un ente la cui importanza è riconosciuta in Italia e nel mondo. Il nostro Gruppo, player bancario internazionale con solide radici nel territorio, è orgoglioso di rafforzare con questo accordo un percorso intrapreso da tempo.”

“Rafforzare la collaborazione e la condivisione di progetti tra l’Ente Parco e Credit Agricole rappresenta un valore aggiunto per tutta la comunità del Parco in un momento in cui la ripresa economica deve essere sostenuta da tutti gli attori del territorio per garantire un corretto rapporto tra uomo e natura necessario per il benessere delle generazioni future” – ha dichiarato l’Ing. Patrizio Scarpellini, Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

In coerenza con i valori di Crédit Agricole Italia e del Parco, la promozione e il sostegno di attività economiche e turistiche sostenibili rappresentano gli elementi di maggiore rilevanza di questa collaborazione. La Banca si conferma così al fianco del tessuto economico e sociale, ribadendo ancora una volta la propria attenzione per il territorio.