Costa: "Outlet di Brugnato fondamentale per la Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - "L'outlet di Brugnato è una realtà commerciale e occupazionale fondamentale che in questi anni ha creato numerosi posti di lavoro per tutto il comprensorio soprattutto per i più giovani". Così il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa che aggiunge: "L’emergenza coronavirus e il conseguente stop potrebbero mettere in seria difficoltà l'occupazione che l’insieme dei negozi ha generato e stabilizzato e la Val di Vara non può permettersi di perdere posti di lavoro”. “Per noi abitanti della valle la presenza dell’outlet ha consentito la rinascita economica del territorio soprattutto dal punto di vista occupazionale considerato che in precedenza le opportunità erano molto limitate - afferma Antonio Solari, sindaco di Carro e responsabile della Val di Vara di Liguria Popolare - occorre in questo momento mettere in atto tutte le iniziative di salvaguardia a sostegno del polo commerciale perché le ricadute sulle famiglie e sulle attività collegate rischiano di essere pesantissime nei prossimi mesi". "Le conseguenze di questo stop forzato rischiano di creare ripercussioni negative nei confronti di quei lavoratori con contratti a tempo determinato o stagionali non più rinnovabili - continua Costa - occorre un tavolo di confronto con le parti sociali e le categorie coinvolte affinché si mettano in atto soluzioni atte a garantire la tenuta occupazionale del comprensorio". "In questo momento di incertezza occorre che la politica, in primis il Governo, colgano gli elementi di novità garantendo con provvedimenti ad hoc la possibilità di rinnovare i contratti in scadenza per garantire i posti di lavoro. Se obblighiamo i datori di lavoro a trasformare subito a tempo indeterminato quei contratti scaduti credo che diventi difficile - conclude il leader dei Popolari - inoltre mi appello a tutti i marchi e a tutti gli operatori economici che hanno creduto nelle potenzialità della Val di Vara a non abbandonare il territorio e personalmente garantisco fin da ora il mio impegno".