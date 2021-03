Corniglia, si cercano operatori per efficientamento energetico di ostello, uffici e poste

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco nazionale delle Cinque Terre avvia un'indagine di mercato per l'individuazione di professionista o gruppo di professionisti da invitare a produrre offerta per l'affidamento del servizio di diagnosi energetica, progettazione definitiva, esecutiva, direzione dell'esecuzione, verifiche, collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative all'intervento di efficientamento energetico dell'ex edificio scolastico comunale destinato ad Ostello, uffici amministrativi e Ufficio Postale sito in Loc. Corniglia nel Comune di Vernazza.

L'efficientamento dell'ex edificio scolastico comunale destinato ad Ostello, uffici amministrativi e Ufficio Postale è finanziato nell'ambito del progetto Parchi per il Clima del Ministero dell'Ambiente

