Confcommercio: "Trenitalia decide in autonomia, non ci siamo"

Bellingeri: "Iniziativa irrispettosa della fragilità e della delicatezza delle Cinque Terre".

Cinque Terre - Val di Vara - L'accordo fra Trenitalia e il portale www.cinqueterre.com è sulla bocca di tutti alle Cinque Terre. E ha già fatto arrabbiare diverse rappresentanze, dai cittadini alle associazioni di categoria. Non ultima la Confcommercio: "Contrariamente a quanto stabilito in occasione della riunione degli Stati Generali, Trenitalia ha deciso di ‘organizzare un convoglio’ per conto proprio. Ma su quel treno noi non saliremo – ha detto Gianni Bellingeri, presidente Confcommercio Cinque Terre – Il Presidente Toti, durante la riunione, aveva proposto di dar vita a tavoli tecnici tematici, di cui uno dedicato proprio al tema dei trasporti. Malgrado il progetto di Regione Liguria, Trenitalia ha preso delle decisioni senza confrontarsi né con i sindaci, né con il Parco, né con le organizzazioni presenti sul territorio. Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia non solo è contraria a questo atteggiamento, ma anche rispetto all’iniziativa in sé, che non è rispettosa della fragilità e della delicatezza delle Cinque Terre, in quanto punta ad agevolare i visitatori giornalieri senza quindi valorizzare il territorio, bensì penalizzando turisti, cittadini e residenti".