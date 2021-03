Conducenti di barche a noleggio, formazione con il Parco nazionale

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco Nazionale delle Cinque Terre organizza una giornata di formazione ambientale, in modalità in remoto, rivolta ai conducenti di unità nautiche adibite al noleggio, con l'obiettivo di diffondere i valori e le norme che regolano l'Area Marina Protetta, per una corretta gestione dei mezzi e un'efficace sensibilizzazione dei fruitori del mare.



L'attestato di partecipazione al corso contribuirà ai criteri di premialità ambientale definiti nella procedura pubblica di selezione per il rilascio delle autorizzazioni all'attività di noleggio prevista dal Disciplinare Integrativo al regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Cinque Terre – annualità 2021 (documento giunto alle ultime fasi dell'iter di approvazione da parte del Ministero per la Transizione ecologica.)



MODALITA' DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE



Ai fini dell'ammissione alla giornata formativa, è necessario compilare la scheda di iscrizione entro domenica 21 marzo alle ore 24.00 al link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bzO5ZKkQ-UOC3lMHn_NDfVXds3-Gbo5Nkyy2GzOD3-VUQlNTQlZLMFRDU1A0RFpDWFMyN05NWVFSTS4u



I soggetti interessati potranno iscriversi per la giornata del 23 marzo o, in alternativa, del 26 marzo. Sono ammessi un massimo di 40 partecipanti per sessione. Nel caso in cui venga superato il limite stabilito, i partecipanti verranno iscritti alla data alternativa con previo avviso via email.

Il corso gratuito avrà una durata di circa 5 ore (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00)



Moduli tematici previsti: protocolli di sicurezza nel rispetto delle misure anti-contagio al virus da Covid 19; normativa sulla nautica da diporto svolta ai fini commerciali; aspetti ambientali dell'Area Marina Protetta.



Al termine del corso prova selettiva su tutte le tematiche affrontate, propedeutica al rilascio dell'attestato di partecipazione necessario per l'attribuzione del punteggio ai fini dei criteri di premialità ambientale previsto dall'iter autorizzativo.

Le giornata di formazione, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, saranno svolte in remoto tramite la piattaforma Teams.



L'ufficio AMP Cinque Terre è a disposizione per ulteriori informazioni al seguente indirizzo e-mail: amp@parconazionale5terre.it