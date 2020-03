Comune di Monterosso sospende Cosap e canoni di locazione per le attività

Cinque Terre - Val di Vara - Vista la particolare situazione di emergenza, ieri mattina, venerdì 27 marzo 2020, la Giunta Comunale ha approvato il differimento dei termini di pagamento di COSAP e dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale.



L’Amministrazione di Monterosso, di fronte al mutato quadro socio - economico locale, determinato dall’applicazione anche sul territorio comunale delle misure del Governo e della Regione per il contenimento della diffusione del covid-19, ritiene opportuno, per quanto possibile e di sua competenza, intervenire per aiutare le attività economiche presenti sul territorio che non hanno potuto iniziare la loro attività. Per questo Sindaco e gli Assessori hanno deciso di approvare il differimento dei termini di pagamento di Cosap e canoni di Locazione al 30 di giugno.



Il provvedimento riguarda le attività ricettive, i bar, i ristoranti, le trattorie, le pizzerie e simili, gli artigiani con produzione e vendita di generi alimentari e non alimentari, gli esercizi commerciali e gli ambulanti del mercato settimanale.



Per le attività sopracitate sono due i provvedimenti: la possibilità di suddividere il saldo, se superiore a 1.000 euro, in tre rate con scadenza al 30 giugno, al 31 luglio e l’ultima al 31 agosto, per quanto concerne il canone di occupazione del suolo pubblico e la sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale, posticipando le scadenze trimestrali a giugno, settembre, dicembre e sospendendo le scadenze mensili relativi alle mensilità di marzo, aprile, maggio.