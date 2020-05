Cinque Terre, proroga per autorizzazioni attività commerciale

Cinque Terre - Val di Vara - L'Ente Parco comunica che la validità delle autorizzazioni rilasciate a imprese e soggetti per l'esercizio delle sole attività commerciali (anno 2019) è estesa provvisoriamente fino alla data di approvazione del disciplinare integrativo anno 2020.



"Ai sensi della Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 30 del 29.04.2020 - si legge sul sito dell'ente -, nelle more dell'approvazione del Disciplinare integrativo al regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta, annualità del 2020, la validità delle autorizzazioni rilasciate alle imprese e soggetti per l'esercizio delle sole attività commerciali nell'anno 2019 è estesa provvisoriamente fino alla data di approvazione del disciplinare integrativo anno 2020, salvo il mantenimento dei requisiti previsti, fermo l'assoluto rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19, DPCM del 26.04.2020 e ssmmii, Ordinanza Della Regione Liguria n. 22/2020 e ssmmii".