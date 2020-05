Cinque Terre, il Parco cerca due assistenti addetto ai servizi a mare

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco nazionale delle Cinque Terre cerca due assistenti addetto ai servizi a mare dell'Area marina protetta, con annessi compiti di gestione dei mezzi nautici e del battello spazzamare. L'incarico durerà dalla stipula fino al 30 giugno 2021 a fronte di un importo complessivo di 23.500 euro. Gli addetti ai servizi a mare dell'Amp delle Cinque Terre collaborano nella gestione dei servizi dell'Area, assistendo il personale individuato dall'ente gestore, operano prevalentemente sulle unità nautiche di pertinenza dell'nte Parco, assicurando la conduzione dei mezzi in tutte le manovre di navigazione, approdo e ormeggio, oltre alle operazioni di mantenimento degli stessi. Nell'ambito del monitoraggio delle attività antropiche e commerciali all'interno dell'Amp (turismo, diporto nautico, ecc.) l'addetto si occupa del monitoraggio delle attività svolte dalle imprese autorizzate dall'Amp connesse ai cosiddetti blue jobs, quali noleggio e locazione, trasporto di linea, diving, pesca professionale, didattica , ecc. L'addetto svolge inoltre attività di verifica e controllo della corrispondenza di quanto segnalato nei libretti di monitoraggio delle attività, consegnati dall'ente gestore ai soggetti interessati. E ancora, tale figura professionale svolge i servizi a mare di informazione e vigilanza per conto dell'Amp delle Cinque Terre, anche in supporto al personale incaricato dall'Ente Parco e altresì mediante la verifica di quanto segnalato nei libretti di monitoraggio delle catture e delle attività commerciali in genere. Collabora infine alle operazioni ordinarie di mantenimento all'ormeggio (visite periodiche) delle unità nautiche di pertinenza del Parco. Gli interessati devono fare pervenire le domande entro le 12.00 del 10 giugno prossimo, mezzo pec, all'indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it.

Informazioni dettagliate nell'albo pretorio del sito istituzionale del Parco.