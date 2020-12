Cinque Terre, è tempo di consegna delle barbatelle

Al via le domande da parte degli agricoltori.

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco nazionale delle Cinque Terre, tra le attività a sostegno del comparto agricolo, anno 2020, fornisce le barbatelle certificate a conduttori/proprietari di terreni o aziende agricole ricadenti nel territorio dell'area protetta, per la realizzazione o il mantenimento di filari e pergole. Modulistica disponibile sul sito del Parco nazionale.

Considerato l'andamento epidemiologico legato al virus Covid 19 le domande dovranno essere presentate, entro le ore 12:00 del 31/12/2020, come di seguito specificato:

o tramite email di posta certificata avente ad oggetto "fornitura barbatelle" a: pec@pec.parconazionale5terre.it (da indirizzo di posta certificata)

o a mano all'ufficio protocollo del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, loc. Manarola nel Comune di Riomaggiore (Uffici Stazione ferroviaria), esclusivamente il Martedì e il Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;