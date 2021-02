Brugnato Outlet Village, trentamila visitatori in sette giorni

Cinque Terre - Val di Vara - Sono oltre 30.000 i visitatori che hanno raggiunto Brugnato 5Terre Outlet Village nel corso della prima settimana di febbraio, dedicandosi allo shopping, in tutta sicurezza. La partenza dei Winter Sales, lo scorso 29 gennaio, la promozione che permette di fare acquisti con sconti fino al 70% sul prezzo outlet, e l’ingresso della Liguria in zona gialla, con la possibilità di effettuare spostamenti all’interno della regione, hanno creato i presupposti giusti per un inizio di febbraio davvero positivo per il Centro, in termini di presenze e vendite. Risultati che rappresentano un interessante segnale che potrebbe anticipare una ripresa nei consumi e che assumono ulteriore valore considerando che l’Outlet Village, seguendo quanto attualmente stabilito dalle normative legate all’emergenza sanitaria e fino a nuove disposizioni al riguardo, è aperto cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì (il Centro resta infatti chiuso nei giorni di sabato e domenica, oltre ad eventuali festivi e pre-festivi), dalle 10 alle 20.



Le performance di inizio febbraio confermano la fiducia dei clienti nei confronti della proposta dell’Outlet Village e premiano ancora una volta gli sforzi di proprietà e direzione volti ad assicurare sempre un ambiente sicuro ed accogliente, dove poter trascorrere il tempo libero in tutta tranquillità. Nel corso di questi mesi è stata infatti dedicata grande attenzione alla salvaguardia della salute di tutti, visitatori e lavoratori, e sono stati ingenti gli investimenti finalizzati a garantire sempre la massima sicurezza all’interno del Centro. Basti pensare, solo per fare alcuni esempi, alla continua sanificazione della struttura, all’applicazione de percorsi a “senso unico” per limitare gli incroci tra persone, alla possibilità di ritirare gratuitamente le mascherine – necessarie per accedere ai negozi - presso l’infopoint, all’installazione dei dispenser di gel igienizzante.



La buona partenza dei Winter Sales e del mese di febbraio a Brugnato 5Terre Outlet Village rafforzano una tendenza già registrata nei mesi scorsi, caratterizzata da dati positivi nelle affluenze e nelle vendite – considerando il particolare contesto socio-economico segnato pesantemente dall’emergenza sanitaria in corso - che hanno portato addirittura una crescita del Centro, con l’apertura di nuovi store. Risultati importanti, per niente scontati, registrati in un panorama

contrassegnato da una forte contrazione dei consumi e da un settore, come quello del fashion retail, in grande sofferenza, che fanno ben sperare per i prossimi mesi.