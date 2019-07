Bruges stoppa pubblicità e limita le crociere. E alle Cinque Terre?

Cinque Terre - Val di Vara - Poco più di 3.800 residenti e oltre 3 milioni di visitatori ogni anno. La proporzione tra i turisti e gli abitanti alle Cinque Terre è impressionante e i problemi che si sono registrati nei periodi di apertura di stagione degli ultimi anni ne sono la dimostrazione. In un territorio così bello, ristretto e fragile le orde di migliaia e migliaia di persone sono un problema, più che una risorsa. Da tempo si fa un gran parlare dei rischi del proliferare del turismo di massa o di quello mordi e fuggi tra Riomaggiore e Monterosso e, come abbiamo scritto nei giorni scorsi (leggi qui), quest'anno sembrano essersi manifestati i primi effetti di un'immagine negativa associata alle Cinque Terre da parte di testate giornalistiche di importanza mondiale con articoli in cui si sconsigliava di visitarle, proprio per il rischio di trovarsi tra migliaia di turisti imbottigliati sui sentieri e nei caruggi.



Un'eventualità del genere non fa certo piacere a nessuno. Sono ancora freschi i ricordi della difficoltà con cui le Cinque Terre si rialzarono, a livello turistico, dopo l'alluvione del 2011 e dopo la frana che colpì la Via dell'Amore l'anno successivo. Recuperare da un danno alla propria immagine è sempre più complesso e se a questo si aggiunge che quest'anno si sono riproposti mercati come quelli del Nord Africa e quello turco, il rischio di una involuzione del comparto nei prossimi anni diventa sempre più spaventoso. Occorre prima di tutto una strutturazione della promozione e dei servizi per i turisti a livello provinciale, per rendere il settore meno fluttuante possibile, ma anche trovare una soluzione per la gestione dei flussi alle Cinque Terre. Come? Difficile a dirsi: sull'argomento dovrebbe decidere qualcosa il tavolo che è sorto dopo i problemi dell'ultimo ponte pasquale. Ma intanto che si attende una proposta, dal Belgio fa notizia la decisione presa dal sindaco di Bruges, Dirk De Fauw: stop alle campagne pubblicitarie e limitazioni per gli attracchi delle navi da crociera.

La cittadina delle Fiandre ha visto arrivare nel 2018 ben 8,3 milioni di visitatori, a fronte di una popolazione di 19.500 residenti. Un boom iniziato dopo la proclamazione di Bruges come parte del Patrimonio Unesco. Tutto bene, all'inizio, ma poi la cittadina ha iniziato ad essere considerata come una cartolina e, infine, come una sorta di Disneyland.

Basta promozione, dunque, e anche limite massimo di due attracchi di navi da crociera al giorno (in luogo dei precedenti cinque), incentivandone l'arrivo nei giorni feriali. E non è tutto, visto che già prima la città aveva già introdotto il divieto di aprire nuovi hotel e di affittare ai turisti le case del centro storico.

Che in tutto questo ci sia qualche spunto che può essere preso come fonte di ispirazione o come appiglio per avviare nuovamente la riflessione, senza attendere la prossima ondata di turisti o, peggio, rendersi conto che l'età dell'oro è già finita?