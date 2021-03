Boschi a prova di fiamma, Anci cerca progetti

Cinque Terre - Val di Vara - Anci Liguria intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per la creazione di un elenco e per l’individuazione di operatori economici, da invitare ad una successiva procedura finalizzata all’affidamento diretto, per l'affidamento di un incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori, nonché, si legge nell'avviso, “per lo svolgimento di relazioni specialistiche relative alla realizzazione di interventi selvicolturali preventivi con funzione di azione pilota per la riduzione del combustibile vegetale/prevenzione incendi boschivi come previsto dalle attività del progetto Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020 MED Foreste - Gestione degli ecosistemi forestali per la riduzione del rischio incendi boschivi”. Insomma, togliere pane ai denti degli incendi. Due i lotti interessati da questa iniziativa di Anci: il primo (importo massimo previsto 4.300 euro) è ponentino, e tocca i comuni savonesi di Ortovero e Pontivrea. Il secondo invece guarda a levante, Spezzino compreso: la progettazione e la direzione dei lavori di 'interventi selvicolturali preventivi' toccherà infatti il comune di Genova, in località Colla di Prà, e quello di Vernazza, in località Malpertuso.

Gli interessati (il professionista, lo studio associato, il raggruppamento temporaneo di imprese, le società di ingegneria e di professionisti) possono presentare le loro candidature in formato elettronico entro e non oltre il 17 marzo prossimo, ore 12.00, a mezzo PEC, all’indirizzo anciliguria@pec.it, secondo modalità approfonditamente illustrate sul sito della sezione ligure dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani. Nella valutazione delle candidature saranno presi in considerazione l'aver espletato incarichi simili o analoghi a quello in questione (ed eventuale successivo affidamento dell'intervento, con particolare riferimento a progetti svolti in attuazione di programmi comunitari negli ultimi cinque anni) nonché, si legge, “la coerenza della/e professionalità candidata/e all'affidamento dell'incarico rispetto al tipo di prestazione richiesta”.