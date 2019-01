Bordoni: "Centro unico di prenotazione idea fumosa. Occorre riformare la Carta Cinque Terre"

Cinque Terre - Val di Vara - "Non serve nessuna legge ad hoc, basta riformare uno strumento già esistente cioè la Carta Cinque Terre che al momento non copre i 2/3 dei visitatori delle Cinque Terre. Non serve inventare nulla, basta l'esperienza di altri luoghi turistici da adattare con umiltà ed efficienza alla situazione locale". Lo afferma Eugenio Bordoni, titolare dell'agenzia di incoming Arbaspàa, sul suo profilo Facebook, inserendosi nel dibattito sull'eventualità di applicare una tassa di sbarco per i turisti che raggiungono le Cinque Terre.



"La carta può essere resa obbligatoria e tecnicamente fruibile con un investimento massiccio in 2 direzioni: informazione verso il visitatore e collaborazione tra pubblico e privato. In pratica: cartelli fisici, brochure in tutte le strutture e informazione digitale che spieghino (in varie lingue) dove vanno i soldi. La gente capisce e apprezza, se sei chiaro. Una quota minima di ingresso - propone Bordoni - e poi tariffe a salire a seconda dei servizi di cui di intende usufruire, da 1 a 16 euro (prezzo massimo attuale o anche superiore) per salire dal livello attuale di circa 1 milione di carte vendute verso il numero di reali visitatori annuali di 3 milioni di persone".



Per quel che riguarda il centro unico di prenotazione di cui parla il sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia (leggi qui), Bordoni aggiunge: "Vorrei proprio capire cosa si intende, mi sembra tanto un'astrazione fumosa di chi non conosce il mondo turistico e l'efficienza del pubblico in Italia. Pronto a ricredermi ovviamente".