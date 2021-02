Bolano, ok alle rampe sull'A12

Cinque Terre - Val di Vara - Oggi la giunta comunale di Bolano ha approvato la delibera con la quale viene espresso il parere favorevole alla realizzazione delle rampe provvisorie sull'autostrada A12. "Si sta rispettando il cronoprogramma del nuovo commissario governativo Ing. Fulvio Soccodato - commenta il sindaco Alberto Battilani -, che ringrazio per il lavoro fatto fino ad oggi, per la determinazione, per la trasparenza e per la sua capacità di coinvolgimento degli Enti interessati. Finalmente c'è un programma di interventi che consentirà di migliorare sensibilmente la capacità di movimento dei residenti e delle attività economiche della Piana di Ceparana, la realizzazione delle rampe sull'autostrada A12 entro 3/4 mesi, la ricostruzione del ponte di Albiano magra entro la primavera del 2022 e la l'aggiudicazione del progetto esecutivo e dei lavori della bretella Ceparana - Santo Stefano entro il 31 dicembre 2021 con tempi stimati di circa tre anni. Viene premiato il lavoro fatto dall'amministrazione comunale di Bolano di concerto con i Comuni interessati, progetti che hanno tutti la necessaria copertura finanziaria e cronoprogrammi certi e definiti".