Bolano nel protocollo d'intesa per la creazione di un sistema turistico "Le vie di Dante tra Liguria e Toscana"

Cinque Terre - Val di Vara - Approvato dalla giunta comunale di Bolano, su proposta dell’assessore alla Cultura e Attività produttive Paolo Polloni, il protocollo d’intesa per la creazione di un sistema turistico interregionale denominato "Le vie di Dante tra Liguria e Toscana".

L’assessore ha spiegato: “Proprio partendo dalla ricorrenza e dalle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, abbiamo aderito alla proposta del Sindaco di Mulazzo Claudio Novoa, di allargare ai Comuni della Lunigiana Storica il progetto Le Vie di Dante, elaborato dalla Regione Toscana e il Comune di Firenze.

Uno degli obiettivi della nostra iniziativa è quello di, appena il superamento dell’emergenza Covid ce lo consentirà , creare una offerta turistica che sappia valorizzare i temi della cultura, del turismo e dell’enogastonomia.”

Il protocollo prevede la creazione di una Rete dei Luoghi Danteschi Lunigianesi per strutturare un prodotto turistico omogeneo e integrato. Il Comune di Bolano,assieme al Comune di Mulazzo, attraverso un finanziamento della Fondazione Carispezia, propone un'iniziativa atta a promuovere l’identità culturale del territorio in continuità fra passato e presente, le amministrazioni ricorderanno la presenza del Poeta in terra di Lunigiana con l'istallazione temporanea di due opere, realizzate appositamente per l'evento dall'artista Massimo Uberti, nel nostro Comune verranno posizione nella piazza Giustiniani a Ceparana.

Contestualmente, in collaborazione con l’Associazione dantesca, il 25 Marzo “Dantedì” nazionale,si terrà a Bolano una conferenza dal titolo “Dante e Bolano un castello conteso nella lunigiana medioevale" qualora non ci saranno le condizioni per farlo in presenza si svolgerà per in videoconferenza.