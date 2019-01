Best Italian Beer. L'azienda "I Paloffi La taverna del Vara" vince il Luppolo d'argento

Cinque Terre - Val di Vara - L’azienda agricola I Paloffi Taverna del Vara di Torza ha vinto il Luppolo d’Argento al Best Italian Beer 2018. Il Premio Nazionale, già patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato da FederBirra, Federazione Italiana Birra Artigianale, ed è rivolto a tutti i produttori di Birra Artigianale Italiana.



L’obiettivo è quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddividendole per categorie di prodotto. La giuria ha infatti stilato una classifica delle tre migliori birre per ogni categoria: Luppolo d’Oro, Luppolo d’Argento, Luppolo di Bronzo.



"Una grande soddisfazione - commenta CIA Liguria di Levante - per la nostra Confederazione: i Paloffi sono un'azienda agricola che fa parte della comunità del cibo di Slow Food “Golfo Dei Poeti, Cinque Terre, Val di Vara e Riviera Spezzina” e produce mele, castagne e ortaggi della tradizione ligure. Con La Taverna ha creato il primo birrificio della Val di Vara. Il Luppolo d'Argento è il giusto riconoscimento per l'eccellenza e la qualità della birra da loro prodotta".



La Taverna del Vara ha vinto il secondo premio nella categoria Birra alle Castagne con la Casta, una birra scura, ad alta fermentazione, che vede le castagne (raccolte in Lunigiana dall’azienda agricola La Bucolika di Fazzano, provincia di Massa Carrara) impiegate in ogni sua fase di produzione: le castagne aggiunte nel mash collaborano alla corposità della birra. Il luppolo impiegato aggiunge un aroma floreale e bilancia il dolce della castagna. Una punta di miele di castagno a fine bollitura intensifica il profumo di castagna.



Il 6 gennaio dalle ore 15 l’azienda I Paloffi festeggia la Befana e il secondo posto al Best Italian Beer con una degustazione della Casta.