Berrino: "Le guide abusive sono una piaga da debellare"

Cinque Terre - Val di Vara - “Ringrazio i Carabinieri forestali per l’operazione di controllo svolta nel Parco delle Cinque Terre che ha portato alla sanzione di una guida abusiva. La professione di guida turistica, ambientale ed escursionistica è normata da precisi requisiti di legge e può essere svolta solo da chi ha superato appositi corsi abilitanti. Pertanto, i controlli sono fondamentali per far emergere fenomeni di abusivismo, che possono mettere a rischio l’incolumità dei turisti accompagnati da persone non preparate e sicuramente danneggiano l’immagine delle Cinque Terre. Oltre a complimentarmi con i carabinieri forestali per l’operato, rinnovo la disponibilità del mio assessorato a una sempre maggiore collaborazione con tutti i soggetti del territorio per debellare la piaga dell’abusivismo in tutti i comparti del settore turistico”. Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino commentando l’operato dei Carabinieri forestali in servizio nel Parco delle Cinque Terre che, durante un’operazione di controllo, hanno individuato e sanzionato una guida escursionistica abusiva mentre accompagnava un gruppo di turisti.