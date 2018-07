Avviso pubblico per formazione di un elenco di operatori da invitare alle procedure d'appalto

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riomaggiore ha emesso un avviso pubblico volto alla formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedure negoziate per l’appalto di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro.

L’avviso pubblico è finalizzato alla sola formazione di un elenco di operatori senza alcuna graduatoria in merito.

Sull’avviso si rende noto che per importi fino a 150.000 euro il Comune di Riomaggiore provvederà in autonomia all’esecuzione dei contratti, mentre per importi che vanno da 150.000 e 1.000.000 di euro si avvarrà di qualificata Stazione Unica appaltante riservandosi comunque la facoltà di conferire in appalto dei lavori previa specifica indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse.

L’avviso pubblico disciplina tutti i requisiti sia di ordine generale che professionale che i soggetti devono avere per essere ammessi all’elenco dei fornitori qualificati, nonché le modalità di presentazione della candidatura.



Il testo integrale dell’avviso è scaricabile sul sito del Comune di Riomaggiore, qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto al Settore Tecnico al numero 0187760215 – 220 oppure tramite posta elettronica agli indirizzi: ut1@comune.riomaggiore.sp.it; ut2@comune.riomaggiore.sp.it