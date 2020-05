Attrezzato in sicurezza, pronto a ripartire l'Outlet Village di Brugnato

Tra le misure studiate per garantire clienti e lavoratori un orario inizialmente ridotto, un percorso a senso unico dotato di dispenser con gel igienizzante. Obbligo di mascherina in tutte le aree, chi non ce l'ha la potrà ritirare in loco.

Cinque Terre - Val di Vara - Brugnato 5Terre Outlet Village riapre i battenti ed è pronto a riaccogliere in tutta sicurezza clienti e lavoratori a partire da lunedì 18 maggio. L’outlet cillage ligure, nelle settimane di chiusura forzata legata alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, si è attrezzato al meglio per poter offrire, alla riapertura, un ambiente sicuro e controllato. Tante le misure che verranno applicate, a partire dall’orario inizialmente ridotto a 7 ore (nella prima settimana tutti i giorni dalle 11 alle 18.00). È stato studiato un percorso “a senso unico”, dall’entrata all’uscita, in modo da evitare quanto più possibile gli incroci di persone. Lungo questo percorso i visitatori potranno utilizzare i numerosi dispenser di gel igienizzante, installati in questi giorni.



Gli ingressi ai negozi saranno contingentati, nel rispetto puntuale delle distanze di sicurezza indicate dalla legge per gli esercizi commerciali. Per i visitatori sarà obbligatorio indossare la mascherina, sia all’interno che all’esterno dei negozi. Chi ne sarà sprovvisto, potrà ritirarla gratuitamente presso l’infopoint. Grandissima cura verrà inoltre dedicata alla pulizia ed alla continua sanificazione di tutti gli spazi comuni e delle toilette. Per monitorare l’affluenza, presidiare le vie del Centro e offrire supporto ed assistenza alla clientela, Brugnato 5Terre Outlet Village ha siglato un accordo con la Protezione Civile, che sarà presente con alcuni suoi operatori durante l’orario di apertura.



Nell’ottica di illustrare ai visitatori alcune semplici regole da rispettare per poter garantire a tutti la massima tranquillità durante la visita e lo shopping, ad iniziare dalle distanze interpersonali, Brugnato 5Terre Outlet Village ha affidato all’artista Davide Besana la produzione di alcuni cartelli contenenti messaggi chiari e diretti, empatici, che verranno esposti all’interno del Centro.