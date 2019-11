Asta milionaria per colonia e polo artigianale Carrodano sviluppo

Cinque Terre - Val di Vara - Diverse pratiche sono da poche decine di migliaia di euro. Ma in casa Istituto vendite giudiziarie La Spezia, versante beni immobili, volano anche soldi grossi. Ad esempio, parte da ben un milione e 928mila euro l'asta per un complesso artigianale di circa 58mila metri quadrati situato in quel di Carrodano, località Praelle. Il lotto, frutto di una procedura di fallimento che risale 2016, è costituito da tre capannoni in avanzata fase di costruzione oltre a strada e aree pertinenziali con annesse opere di urbanizzazione in parte realizzate. Il corposo bene fa capo alla società Carrodano Sviluppo in liquidazione - partecipata al 60 per cento dal Comune della Val di Vara e per la restante parte dalla Camera di Commercio – nata con l'obbiettivo di valorizzare beni immobili. A questo lotto ne è collegato un altro (base d'asta 347mila euro) costituito da un capannone da 800 metri quadrati, collegato al complesso. Le offerte, da consegnare entro le 12.00 del 2 dicembre, saranno 'sbustate' il giorno successivo.



Il medesimo giorno saranno visionate le eventuali offerte fatte per un altro prezzolato bene, sempre situato in Val di Vara: si tratta di un complesso residenziale in corso di costruzione con superficie commerciale di un migliaio di metri quadrati, quattro corpi di fabbrica, nove appartamenti in tutto, tre dei quali non terminati, più aree parcheggio coperte e scoperte e titoli autorizzativi da ottenere. Il lotto parte da un prezzo base di 800mila euro e arriva da un fallimento societario del 2017. Fa riferimento all'Istituto vendite giudiziarie di Piazza Dante anche la Colonia Montedison, colonia marina situata sul lungomare di Marina di Massa. Edificato nel 1926, da tempo il bene, olte 35mila metri quadrati. versa in totale stato di abbandono. “Pressoché fatiscente”, come si legge nella perizia, le condizioni “ne impediscono qualsiasi tipo di utilizzo se non previa esecuzione di un radicale ed importante intervento di ristrutturazione di ogni sua parte interna, esterna ed impiantistica”. Il suo valore è valutato in oltre 11 milioni, ma l'asta giudiziaria, in programma il 27 novembre prossimo, parte da poco più di 4 milioni e 300mila euro. Un'asta per facoltosi e coraggiosi, visto il gran lavoro necessario da effettuare sull'edificio una volta rilevato.