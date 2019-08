Artigiani speciali a San Pietro, per aiutare una valle intera

Cinque Terre - Val di Vara - San Pietro Vara si è animato dalle prime ore della mattina con oltre 80 tra ambulanti e banchi gastronomici, cantine aperte, artisti di strada, musica e occasioni di divertimento per i bambini con giochi e attività legate alla tradizione valligiana e ligure. Le trottole di una volta, i croxetti, la filatura della lana, il mulino... sono decine i ricordi di un tempo andato, ma che non deve in alcun modo essere dimenticato.

Il Comune Varese Ligure, in collaborazione con Confartigianato - Imprese per l'Italia La Spezia, ha infatti organizzato anche quest'anno la consueta manifestazione "San Pietro in Fiera".

"Siamo alla quarta edizione di questa iniziativa - dichiara a CDS Giancarlo Lucchetti, sindaco Varese Ligure -. Credo che sia una grande occasione per la Val di Vara e che rappresenta quello che tutti dovrebbero fare: una intera frazione ha lavorato per organizzare questo evento, aprendo cantine, pulendo tutto, facendo arrivare casette da Cuneo. Tutti si sono rimboccati le maniche per questa manifestazione e il risultato è davvero particolare".

Raggiante il direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli: "La presenza di tante imprese di produzione alimentare, artistiche, dell'artigianato della tradizionale e del commercio e tutte le iniziative collaterali testimoniano la vitalità della comunità di San Pietro Vara e la voglia di valorizzare le antiche tradizioni e l'enogastronomia, con attenzione al biologico, che qua ha un suo punto di riferimento nazionale. Siamo soddisfatti anche dalla riuscita del progetto per creare una rete di imprese che allarghino l'offerta del territorio per consentire ai turisti di poter vivere esperienze nuove e di qualità".

Luigina Cademarchi è uno dei cuori pulsanti di "San Pietro in Fiera": organizzatrice, commerciante e vicesindaco di Varese, riveste diversi ruoli all'interno dell'evento e tutti sono mirati al miglior risultato possibile.

"Teniamo tanto alla riuscita di questo appuntamento. Siamo un paese intero: più di 50 persone - spiega - lavorano unite da molti mesi. La preparazione è impegnativa, ma siamo tutti concordi: vogliamo mostrare il meglio degli antichi mestieri per portare la gente a San Pietro e fargli scoprire quello che mangiamo nel nostro paese. Ci sono 80 stand e 50 artigiani: molti di loro provengono dalla Val di Vara, altri da fuori. Ma sono tutti speciali, di qualità".



Un'iniziativa che raccoglie consensi crescenti ad ogni edizione. Anche perché idee di questo genere possono aiutare a combattere alcune tipologie di problematiche, come quelle legate alla viabilità e ai collegamenti.

"Stiamo soffrendo molto anche il problema dello spopolamento - conclude il sindaco Lucchetti - e per questo stiamo mantenendo le tariffe più basse possibili, come acqua e Imu, ferme da cinque anni. Non posso dire che non soffriamo le carenze della Provincia, quella di abolirle è stata una scelta sbagliata. Abbiamo 80 chilometri di strade da sistemare, ma il sistema del biologico sta andando bene: ci sono giovani e mi auguro ci sia una ripresa".