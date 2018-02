Anche Framura alla Borsa Internazionale del Turismo

All’interno dello stand di Liguria Together avrà una sua distinzione il brand di "Baie del Levante" che comprende anche Sestri, Bonassola e Moneglia. Aspettando il "Meeting Suisse".

Cinque Terre - Val di Vara - Dall’11 al 13 febbraio si terrà, come ogni anno, la Borsa Internazionale del Turismo e Framura sarà presente, all’interno dello stand di Liguria Together. Si comincerà con una giornata di apertura al pubblico, che vedrà impegnata l’associazione Framura Turismo nella promozione della destinazione direttamente agli utenti finali, per poi proseguire con una fitta agenda di appuntamenti con buyers provenienti da tutto il mondo. Sarà quindi occasione per promuovere le nuove food & wine experiences, proposte dall’associazione Framura Turismo, e per ampliare ulteriormente una stagione turistica, che negli ultimi anni ha fatto registrare un notevole incremento delle presenze sul territorio.



All’interno dello stand di Liguria Together avrà una sua distinzione il brand di "Baie del Levante", nella cui area espositiva presenzieranno, insieme a Framura, anche Sestri Levante, Moneglia, Deiva Marina e Bonassola; ben cinque località su sei di un comprensorio che sta finalmente cominciando a muoversi e a dare i primi segni di coesione.

Saranno presenti in fiera anche gli associati di Framura Turismo, che avranno quindi grandi opportunità di business, con tour operator selezionati accuratamente tra quelli più interessati al nostro tipo di territorio e di offerta turistica.

“Framura partecipa a fiere e workshop ormai già da due anni, grazie alla preziosa collaborazione con Moneglia e Sestri Levante - ha dichiarato il sindaco di Framura, Andrea Da Passano - ed è bello vedere come finalmente anche altri comuni di Baie del Levante, comprensorio in cui Framura ha sempre creduto, si siano affacciati insieme a noi a questo tipo di esperienza. Spesso non è semplice lavorare a livello comprensoriale, ma è doveroso per rispondere alle necessità di quello che, oggi più che mai, noi per primi dobbiamo percepire come un territorio unitario. Partecipare a fiere e workshop, in Italia e all’estero - ha proseguito il sindaco - oltre a metterci in contatto con il mondo, ci ha permesso di stringere e consolidare i rapporti con gli amministratori e, soprattutto, con gli operatori turistici più dinamici della Liguria, eccellenze assolute che, se messe a sistema, non possono che mettere in risalto le qualità del nostro territorio”.



Nel frattempo Framura Turismo lavora alacremente con i Comuni di Sestri Levante e Chiavari per organizzare la seconda edizione di “Meeting Suisse - Discover Italy” (23 febbraio), importante fiera di incoming Italy, con alle spalle una tradizione ventennale a Lugano, che si terrà anche quest’anno presso l’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante e che porterà in riviera tour operator da tutta l’Europa, che, dopo la giornata di workshop, verranno condotti in un esclusivo post tour alla scoperta delle bellezze e dei sapori di Framura e di Chiavari.