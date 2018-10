Anche Deiva al Ttg di Rimini. Poi Utrecht e la Bit Your Travel di Milano

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Deiva Marina, la locale Proloco e gli Operatori Turistici deivesi, a stagione estiva appena conclusa, si uniscono pensando già alla prossima con una serie di iniziative e incontri finalizzati alla promozione delle bellezze naturali e paesaggistiche e della rete di sentieristica che percorre il territorio, nell’obiettivo comune di ampliare l’offerta turistica e rafforzare i rapporti commerciali e istituzionali verso i maggiori interlocutori presenti sul contesto internazionale, accrescendo competitività e presenza sui mercati turistici dove si determineranno quali saranno le prossime mete vacanziere più gettonate.



Continuando nella proficua e rinnovata collaborazione con il Consorzio LiguriaTogheter presieduta da Francesco Andreoli, che vanta oltre 50 operatori in Liguria dislocati da La Spezia a Imperia, e con le competenti strutture regionali e l’Agenzia In Liguria, associati insieme nel brand “LaMiaLiguria, il progetto promozionale si è già in parte avviato nei giorni scorsi con la partecipazione alla 55^ Fiera di Rimini TTG Incontri 2018 , in programma fino al 12 Ottobre, cui seguiranno la Fiera VacantieBeurs di Utrecht dal 10 al 13 Gennaio 2019, borsa di grande interesse per quanti lavorano nel mondo del turismo, infine l’appuntamento irrinunciabile del panorama italiano e internazionale: la Bit Your Travel Exhibition di Milano che si terrà dal 10 al 12 Febbraio prossimi. Prevista anche la consueta vetrina locale DiscoverItaly, workshop dedicato esclusivamente all’Incoming Italia, dove operatori privati ed enti pubblici si uniscono per continuare, in maniera sempre più efficace, ad affermare la Liguria nel mondo come meta turistica importante, che si svolge ininterrottamente a Sestri Levante dal 1996 e programmato per quest’anno dal 1 al 3 Febbraio 2019.