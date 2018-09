All'asta albergo al Passo del Bracco

Si parte da 218mila euro. Il compendio include bar, ristorante e terreni.

Cinque Terre - Val di Vara - Il valore di stima è di 388mila euro e il tribunale lo mette all'asta partendo da una base di 218mila. Si tratta della struttura turistico ricettiva 'La Baracca' (come la località in cui sorge), al Passo del Bracco, paradiso dei motociclisti. Ristorante, albergo e bar, più un appartamento su due piani, residenza destinata al supporto della stessa attività turistica, per un totale di 500 metri quadrati. Del compendio, situato alla confluenza dei territori di Deiva Marina, Framura e Carrodano, fa parte una serie di terreni circostanziali lascianti incolti o boschivi.



L'asta giudiziaria per assegnare il bene esecutato - professionista delegato alla vendita è l'avv. Linda Farnesi - si terrà la mattina del 29 novembre alla sala aste del tribunale della Spezia. Gli interessati sono invitati a presentare le offerte, in via cartacea o telematica, entro le 12.30 del 28 novembre. Prevista la cosiddetta offerta minima, in questo caso del valore di 163.687 euro: se ci sarà un unico offerente, e questo proporrà l'offerta minima o comunque un'offerta superiore alla minima ma inferiore alla base d'asta, si aggiudicherà il bene a meno che il delegato alla vendita non ritenga che i possa incamerare, in occasione di una successiva vendita, una somma più allettante. Tutte le dritte alla sezione aste del sito del tribunale spezzino.