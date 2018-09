Airbnb, a Vernazza un posto letto per ogni abitante

Il gettonatissimo e temuto portale ha il suo perché anche nello Spezzino. E va forte tra Riviera, Cinque Terre e alta Val di Vara.

Cinque Terre - Val di Vara - Quanti mal di pancia crea Airbnb, portale online che mette in contatto persone in cerca un alloggio per brevi periodi con chi ha modo di affittarlo. Giusto in questi giorni Federalberghi è tornata a farsi sentire, denunciando la concorrenza del portale. Come mai? Perché, dati alla mano, non sono pochi gli alloggi disponibili tutto l'anno o quasi. E secondo gli albergatori più sono le notti di disponibilità di un alloggio, più quella di affittare appartamenti su Airbnb diventa un’attività dai confini professionali. Ma che dimensione ha questo fenomeno nello Spezzino?



Il coparto Infodata de Il Sole 24 ore ha reso noti alcuni numeri che spiegano quanti alloggi legati al portale Airbnb ci siano nelle varie zone d'Italia, comprese La Spezia e provincia. Il tutto a fronte di una media nazionale di 1.98 posti letto legati al portale ogni cento abitanti. Che dicono i freddi numeri? Che l'unico territorio comunale sotto la media italiana è quello di Santo Stefano di Magra, con 1.62 giacigli ogni cento abitanti. Tutti gli altri – chi in modo roboante, chi senza acuti – stanno sopra l'1.98, valore che viene pareggiato in quel di Bolano.



La guida spetta a Vernazza, con oltre 97 posti letto Airbnb ogni 100 abitanti. Seguono, per un podio prevedibilmente cinqueterrino, Riomaggiore (73) e Monterosso (71). E poi c'è Bonassola (60). Segue a debita distanza Levanto (31). Non male anche Framura (23) e Deiva (19), in mezzo a cui, a livello di cifra, si infila il 21 di Porto Venere. Tra i 10 e i 20 posti letto disponibili su Airbnb ogni cento abitanti stanno tanti comuni della Val di Vara (Carrodano, Carro, Maissana, Pignone, Sesta Godano, Zignago, Beverino). Valori piccoli in Val di Magra (dove non si va oltre i 3 posti letto e mezzo di Vezzano), eccezion fatta per Ameglia, che con 16 posti letto va a braccetto con Lerici (15). Magro lo score del capoluogo: cinque brandine scarse ogni cento abitanti.