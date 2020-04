“Risorgiamo Italia” , Monterosso al fianco delle attività ricettive

Cinque Terre - Val di Vara - L’Amministrazione comunale appoggia la manifestazione pacifica #Risorgiamo Italia portata avanti dalle attività ricettive e di somministrazione di Monterosso.

Il flash mob “Risorgiamo Italia” ha illuminato la notte del 28 aprile 2020 con le luci e le insegne di migliaia di pubblici esercizi in tutta Italia, da nord a sud, coinvolgendo città come Venezia, Roma e Firenze e mete turistiche di eccellenza come Monterosso al Mare e le Cinque Terre.

Solo a Monterosso sono state circa un’ottantina le attività che ieri sera hanno acceso le luci del proprio locale come gesto simbolico di speranza per tornare alla normalità e per avere un sostegno dal Governo centrale.



Questa mattina, martedì 29 aprile, in piazza Garibaldi davanti alla sede del Palazzo Municipale, il Sindaco Emanuele Moggia ha ricevuto la consegna simbolica di una chiave dalla ristoratrice Sara De Fina come simbolo di presa d’atto delle problematiche della categoria.



“Sosteniamo e facciamo nostre le istanze di baristi, ristoratori e gestori di attività ricettive” commenta il Sindaco “il turismo è il settore fondamentale dell’economia del nostro borgo. Il Comune di Monterosso, per quello che è di competenza, si farà portavoce delle esigenze della categoria in un momento così difficile per la nostra economia”.