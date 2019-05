"In riviera il turismo ha distrutto il mercato immobiliare dei residenti"

La denuncia: "A Levanto mille appartamenti vuoti per quasi tutto l’anno, resi disponibili dai proprietari solo per affitti estivi o festivi. E la gente scappa altrove".

Cinque Terre - Val di Vara - "Siccome l'emergenza prima casa per i residenti è un problema che orami interessa tutta la riviera vorremmo chiedere a tutti i candidati sindaci dei comuni di Deiva Marina, Framura, Bonassola, Monterosso al Mare e Vernazza cosa intendono fare per fermare l'emorragia di residenti. Trovare una prima casa da affittare è impossibile perché tutti gli immobili orami sono destinati ad uso turistico". Il Comitato Primacasa Levanto torna a porre un problema che si sta allargando a macchia d'olio anche ad altre zone della provincia, colpite dallo stesso fenomeno: "A Levanto in particolare l'emergenza abitativa ormai è arrivata ad un livello drammatico: a pagarne le peggiori conseguenze sono quei cittadini levantesi appartenenti alle fasce sociali più deboli non sono più in grado di accedere ad un alloggio come prima casa in affitto per residenti. Qui più di un centinaio di nuclei famigliari, molti dei quali colpiti da sfratti esecutivi per finita locazione, non riesce a trovare un alloggio in affitto: i pochi immobili disponibili per i residenti sono messi sul mercato a prezzi improponibili per le entrate di persone in difficoltà economiche che ormai è la stessa fascia media delle famiglie".



Dal racconto emerge che ci sonopersone che vivono in cantine e magazzini riattati in alloggi di fortuna da anni, ma molti sono costretti a lasciare Levanto che, non a caso, anno dopo anno sta perdendo abitanti come le Cinque terre. "A Levanto da quasi mezzo secolo non si costruisce una casa popolare il tutto nel silenzio più totale della classe politica locale. Si può senz’altro affermare che nel comune rivierasco il mercato degli affitti per la prima casa non esiste più da anni. A Levanto ci sono più di mille appartamenti che rimangono vuoti per quasi tutto l’anno, resi disponibili dai proprietari solo per affitti estivi o festivi a soli fini turistici. Lo si è visto bene nelle ultime vacanze pasquali. E ormai chiaro che la l'effetto più devastante del tanto sbandierato sviluppo turistico sia stata quello di aver completamente distrutto il mercato immobiliare per i residenti, compreso quello delle compravendite".



A Levanto centro si vendono appartamenti anche a più di 8mila euro al metro quadro, prezzi da capogiro per case, tra l’altro, non all’altezza della cifra richiesta: "Per rendersene conto basta andare sui portali specializzati e fare dei confronti. A Levanto servirebbe subito la costruzione di almeno una cinquantina di nuovi alloggi popolari per dare una casa alle altrettante famiglie in lista di attesa da anni nelle apposite graduatorie, oltre che nel rimettere a posto quelli che abbisognano di manutenzione. Inoltre servirebbe anche dividere in due appartamenti popolari enormi attualmente abitati oggi da persone singole. Le istituzioni preposte in primis il Comune di Levanto e la Regione Liguria sono anni che non stanno affrontando la situazione prima casa a Levanto in particolare l’intera classe politica levantese che evidentemente problemi di alloggio non ha. Tra l’altro da anni Levanto sta aspettando da anni di essere inserito nell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa: inclusione che lo porterebbe, tra l‘altro, ad usufruire di canali extra per la costruzione di nuovi alloggi popolari e la ristrutturazione di quelli esistenti anche qui denunciamo l’inerzia dei politici. A Levanto una vera politica per la prima casa per i cittadini sembra essere assente da lustri e il prossimo anno si voterà anche qui. Stiamo cercando di organizzare un assemblea pubblica sul tema per informazioni e adesioni alla pagina https://www.facebook.com/Comitatoprimacasalevanto/