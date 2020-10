'Fashion Sunday' a Brugnato Outlet Village, una domenica particolare

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 1° novembre a Brugnato 5Terre Outlet Village torna la "Fashion Sunday", un appuntamento autunnale ormai imperdibile con lo shopping a prezzi mai visti. Per un’intera giornata i visitatori dell’Outlet Village potranno effettuare i propri acquisti e scoprire tutte le novità delle collezioni Autunno/Inverno usufruendo dell’eccezionale sconto del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli fortemente rappresentativi dei brand aderenti all’iniziativa. Un’occasione davvero imperdibile per tutti gli amanti della moda e per chi cerca occasioni davvero uniche. Una gallery di prodotti a prezzi eccezionali, è già presente sul sito shopinnbrugnato5terre.it per agevolare la scelta dei clienti ed aiutarli ad orientarsi negli acquisti con maggior sicurezza.



Sicurezza garantita in tutto il centro grazie alle misure stabilite sin dalla riapertura, che confermano le nuove disposizioni in materia e che si affiancano alla costante sanificazione della struttura. Quindi, percorsi a “senso unico” per limitare gli incroci tra persone, obbligo di indossare le mascherine sia all’interno che all’esterno dei negozi (presso l’infopoint è sempre possibile ritirarle gratuitamente), dispenser di gel igienizzante posizionati all’interno di tutto l’Outlet Village, distanziamento interpersonale e contingentamento degli ingressi ai punti vendita. Per assicurare il rispetto di quanto previsto dalla legislazione e dalle linee guida attualmente in vigore, infatti, verranno intensificati i

controlli relativi al numero degli accessi alle singole attività commerciali e di ristorazione del Centro. Si tratta di poche semplici regole il cui rispetto contribuisce a rendere Brugnato 5Terre Outlet Village un luogo sicuro, dove poter trascorre in modo piacevole e sereno il proprio tempo libero. Ricordiamo inoltre che i punti ristoro, chiuderanno alle 18 come da nuovo Decreto.