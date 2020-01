Vino e fumetti, tre giorni di festival tra Corniglia e Vernazza

Cinque Terre - Val di Vara - Vino e fumetti. Una strana coppia? No, al contrario. Due sfere legate da molteplici affinità elettive, secondo gli organizzatori della manifestazione Vincomics, che il prossimo marzo avrà la sua seconda edizione dopo quella pilota dell'ottobre 2018. Allora il teatro della rassegna fu Levanto, mentre il capitolo numero due si terrà alle Cinque Terre, precisamente a Vernazza e a Corniglia, nella tre giorni 20, 21 e 22 marzo, tanto per salutare l'inverno e dare il benvenuto alla primavera all'insegna del nettare degli dei e delle strips. “Nel 2018 vi avevamo offerto un assaggio della nostra idea di come vino e fumetti potessero diventare protagonisti grazie a un prodotto di qualità, innovativo e di spessore per contenuti e ospiti – spiegano i promotori dell'iniziativa - Dopo un anno intenso, durante il quale abbiamo ricevuto svariate manifestazioni d’interesse per far crescere il nostro evento presso differenti località d’eccellenza in tutt’Italia, abbiamo finalmente un annuncio da darvi. Vincomics, con i suoi autori e artisti, momenti d’incontro ed assaggio, grazie alla passione di tanti amici cui stanno a cuore il vino, lo sviluppo sostenibile, il senso di comunità e la cultura, ha infine deciso di scommettere sui meravigliosi borghi delle Cinque Terre per strutturare un evento organico che, nelle intenzioni di tutti, si affermerà come un appuntamento irrinunciabile del calendario annuale”.



Ancora presto per svelare ospiti e appuntamenti della manifestazione, che ha il supporto di Parco nazionale delle Cinque Terre, Comune di Vernazza, Visit Vernazza e Uniti per Corniglia. Però i tempi sono maturi per presentare quella che con ogni probabilità sarà la mascotte – anzi, una delle mascotte – di Vincomics 2020: la volpe Shak, nata dal pennino di Francesco D'Ippolito. “Una volpe sbarazzina e assai speciale! Anch'essa entusiasta amante del vino, è la prima componente di una coppia molto particolare che in futuro avrete sicuramente modo di apprezzare”, dicono gli organizzatori. Non resta che attendere ulteriori dettagli della seconda edizione della festa di vino e fumetto, che prevederà esposizioni, incontri, disegni, firme lectio magistralis, degustazioni e cene.