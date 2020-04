Veste e contenuti rinnovati per il sito dedicato a Buto

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo oltre vent’anni dalla sua creazione ora si rinnova, sia nella veste grafica sia nei contenuti, uno dei siti internet più visitati e più attivi dello spezzino, www.buto.it, ideato nell’ottobre del 2009 da Leandro De Mattei e divenuto uno dei fenomeni del nostro territorio.

Vent’anni fa Leandro, assieme ad altre persone tutte originarie del piccolo paese di Buto, frazione di Varese Ligure, davano vita al sito per far sentire la voce di una comunità, se pur piccola, della Val di Vara e diffonderla nel mondo, anche agli eredi di coloro che dovettero emigrare alla ricerca di migliori condizioni di vita. Negli anni successivi altre persone hanno condiviso l’iniziativa e hanno collaborato e collaborano fattivamente alla sua continuazione. Il sito sin da subito cooperò con l’associazione ButoCultur@ con l’obiettivo di portare alla luce, attraverso le vicende locali, la storia del nostro paese e i valori dei nostri antenati: l’amore per la famiglia e per il proprio paese, il rispetto dell’ambiente, la solidarietà, il duro lavoro, la tenacia, lo spirito di sacrificio, la fede e cura la pubblicazione di libri di storia locale. L’iniziativa si è ampliata in questi anni con persone originarie del territorio che collaborano all’esistenza del sito e contemporaneamente prendono parte all’iniziative dell’associazione. Nel corso del 2007 il sito fu rinnovato in occasione dei 350 anni di autonomia della parrocchia di Buto e nel 2007 si è dotato della web cam e di una stazione meteo che fa parte di Limet, l’Associazione ligure di metereologia.

Ora il sito, che ha assunto una chiara fisionomia spinta verso la cultura e la storia locale, presenta foto antiche dei paesi e degli abitanti del territorio, narra la storia di Buto e della vallata, fornisce notizie sulla Confraternita, sulla pubblicazione dei libri e sulle iniziative di ButoCultur@, tra le quali emerge la collaborazione che da diversi anni esiste con le Università di Genova e di Nottingham, informazioni sulla nascita dei famosi funghi porcini, sul clima e sulla temperatura del luogo, offre ospitalità a coloro che vogliono pubblicare materiale sui propri paesi relativo alle tradizioni e avvenimenti locali e ora presenta ai propri visitatori pillole di storia in brevi video che richiamano le tradizioni del passato.