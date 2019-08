Venerdì 2 agosto a Castè una serata dedicata alla poesia, all’arte e alla natura

Cinque Terre - Val di Vara - Alle 18.30 alla Locanda del Podestà di Castè , nel comune di Riccò del Golfo, si inaugurerà l’esposizione di Rosanna Rotondi, insegnante al liceo artistico di Spezia, diplomata all’ Accademia di Belle Arti di Carrara , specializzata in fisiopatologia per l’insegnamento differenziato , musicoterapia e mosaico . L’artista presenterà diverse installazioni realizzate con le pagine dei libri. L’altered book è considerata una delle più nobili tecniche di riciclo. Il libro “alterato” , assumendo nuove forme, assume anche nuovi significati, molteplici letture ed emozioni si offrono allo spettatore come ci racconta la stessa Rotondi :



“La realizzazione dei Libri Alterati (Altered Book) segue un filo meditavivo-espressivo perché nella componente introspettiva della meditazione si può attingere all'aspetto più inespresso del nostro sé e forse a qualche bisogno profondo dell'anima. I libri Preparati avvengono e si manifestano inseguendo pensieri, le mani forniscono supporto pratico ad una vaghezza di intenti che piano piano prende forma in un Oggetto... Vi si può leggere anche il Riuso, dare nuova Vita e nuovo Significato ad un oggetto, il libro, che riassemblato, manipolato, ricreato si ripresenta sulla scena completamente modificato e pronto a ripartire per un altro Viaggio.”



La mostra sarà introdotta da Enrica Frediani, organizzatrice, curatrice e critica d’arte.



A seguire vi sarà la cena “Natura e Montale”, un percorso iconico tra natura e poesia. Il naturalista Carlo Torricelli, insegnante e appassionato conoscitore delle opere di Eugenio Montale, coadiuvato dall’attore Riccardo Monopoli, ci aiuterà a comprendere, utilizzando anche diverse immagini, l’importanza della natura all’interno della poetica del Montale.



L’ingresso è gratuito, il costo della cena è di 15 euro esclusi vino e dolce,



Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3332253317.



O consutare la pagina Facebook: Castè Borgo Storico



L’evento è organizzato dalla Locanda del Podestà in collaborazione con l’Associazione CastèVive!