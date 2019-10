Val di Vara gallery, tanti appuntamenti tra storia, natura e cultura

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono gli appuntamenti alla “Val di Vara Gallery” allestita allo Shopinn Brugnato-5 Terre Outlet Village. Il programma:



OTTOBRE



DOMENICA 6 OTTOBRE

Nell’ambito della mostra fotografica “Cuori nascosti” di Simone Giosso l’interessato sarà a disposizione dei visitatori dalle ore 15 alle ore 19 per informazioni e approfondimenti sul tema della fauna selvatica in Val di Vara.



SABATO 12 OTTOBRE ORE 17



Conversazione con Marco Dinetti, responsabile settore Ecologia Urbana della Lipu nazionale

“Fiumi, una gestione per tutelare l’ambiente, la sicurezza e la biodiversità”. Incontro divulgativo sulla corretta gestione dei corsi d’acqua.

In collaborazione con Lipu La Spezia



SABATO 19 OTTOBRE ORE 17

Conversazione con Lella Canepa

“Le erbe selvatiche della Val di Vara”

In collaborazione con Associazione “Erbando”



SABATO 26 OTTOBRE ORE 17



Qualità in vetrina. Le nostre aziende del territorio.

Presentazione delle attività dell’Azienda agrituristica “ Il Risveglio naturale”- località Valletti di Varese Ligure

di Francesca ed Emanuele “Dalla città alla campagna”



TUTTI I VENERDI DALLE ORE 14 ALLE ORE ORE 17

Corso gratuito di ricamo tenuto da Arcangela Medda del Gruppo di ricamo di Riccò del Golfo

Info 3477374773



NOVEMBRE



SABATO 2 NOVEMBRE ORE 17



Inaugurazione della mostra delle sculture di Souad Barohun “ Culture che si incontrano”.

L’autrice è originaria del Marocco e risiede a Carro.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 17 novembre con orario 14/19



SABATO 16 NOVEMBRE ORE 17



Conversazione con il dottor Luca Prattico’ “ Gli altri siamo noi”.

L’incasso della manifestazione sarà devoluto a Nabbapu Community – Associazione amici di Ndugu Zangu Onlus per la costruzione di un pozzo in Africa.



SABATO 23 NOVEMBRE ORE 17



Inaugurazione della personale di pittura di Gianpaolo Campana di Brugnato “ Ricomincio da… me”

Sara’ presente l’artista. La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 6 dicembre con orario 14/19



TUTTI I VENERDI DALLE ORE 14 ALLE ORE ORE 17

Corso gratuito di ricamo tenuto da Arcangela Medda del Gruppo di ricamo di Riccò del Golfo

Info 3477374773





DICEMBRE





SABATO 7 DICEMBRE ORE 17



Inaugurazione della Collettiva fotografica “ C’era una volta… il Natale con la neve ”



Espongono:



Gasparo Valentino Augustin



Sandro Borrini



Davide Fregosi



Pamela Daneri



La mostra rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2020





UOMO E AMBIENTE

Conversazioni sul tema



SABATO 14 DICEMBRE ORE 17



Conversazione con Silvia Merlino – ricercatrice presso ISMAR – CNR

“I problemi della plastica nell’ambiente marino: ricerca, prevenzione ed educazione”

In collaborazione con LIPU La Spezia



SABATO 21 DICEMBRE ORE 17



Conversazione con Paolo Nardini – ingegnere

“Le energie alternative. Quale futuro per la Val di Vara?”



SABATO 28 DICEMBRE ORE 17



Conversazione con Pierino Moggia , cultore dei muretti a secco

“I muretti a secco. Un’arte antica nella millenaria storia del lavoro umano fra Val di Vara e

Cinque Terre”