Val di Vara gallery, avanti con gli appuntamenti

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono gli appuntamenti della Val di Vara Gallery a SHOPINN BRUGNATO 5TERRE



VENERDI 5 aprile

dalle ore 14 alle ore 17

Corso gratuito di ricamo a cura delle Ricamatrici di Riccò del Golfo



VENERDI 12 aprile

dalle ore 14 alle ore 17

Corso gratuito di ricamo a cura delle Ricamatrici di Riccò del Golfo



DOMENICA 14 aprile

dalle ore 15 alle ore 18

“CARTAMAGICA”

Creare micromondi fantastici con strappi di carta che magicamente si trasformeranno in materia liquida e colorata

Riservato ai bambini da 5 a11 anni. Al di sotto dei 5 anni possibilità di lavorare con un adulto accompagnatore. E’ prevista la presenza dei genitori.

A cura di Amanda Moruzzo, responsabile Servizi Didattici Cooperativa Zoe



VENERDI 19 aprile

dalle ore 14 alle ore 17

Corso gratuito di ricamo a cura delle Ricamatrici di Riccò del Golfo



SABATO 20 - DOMENICA 21 e LUNEDI 22 Aprile

Mostra fotografica dei dolci tradizionali della Val di Vara.

Orario di apertura 14/20



GIOVEDI 25 aprile

Per la rassegna " Immagini dalla Valle" inaugurazione della mostra fotografica di Davide Fregosi “Panorami e scorci”

La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 5 maggio con orario 14/20





VENERDI 26 aprile

dalle ore 14 alle ore 17

Corso gratuito di ricamo a cura delle Ricamatrici di Riccò del Golfo



VENERDI 3 maggio

dalle ore 14 alle ore 17

Corso gratuito di ricamo a cura delle Ricamatrici di Riccò del Golfo



SABATO 4 maggio

Alle ore 18 conversazione con Mara Calvini, naturalista

“Un mondo a testa in giù: i pipistrelli”



VENERDI 10 maggio

dalle ore 14 alle ore 17

Corso gratuito di ricamo a cura delle Ricamatrici di Riccò del Golfo



VENERDI 10 maggio

Per la rassegna “Immagini dalla Valle” inaugurazione della mostra fotografica

di Giacomo Grande “Cornice nel cuore, scatti di amatore”

La mostra resterà aperta fino a venerdì 24 maggio con orario 14/20.



SABATO 11 maggio

Alle ore 18 conversazione con Alessandro Berselli – Club Alpino Italiano Sez. della Spezia

“Il Geotritone. Alla conoscenza di uno sconosciuto abitatore delle grotte carsiche”



VENERDI 17 maggio

dalle ore 14 alle ore 17

Corso gratuito di ricamo a cura delle Ricamatrici di Riccò del Golfo



VENERDI 24 maggio

Corso gratuito di ricamo a cura delle Ricamatrici di Riccò del Golfo

dalle ore 14 alle ore 17



SABATO 25 - DOMENICA 26 - LUNEDI 27 maggio

Mostra dei manufatti artistici delle Ricamatrici di Ricco' del Golfo

La mostra resterà aperta al pubblico dalle ore 14 alle 20



VENERDI 31 maggio

Corso gratuito di ricamo a cura delle Ricamatrici di Riccò del Golfo

dalle ore 14 alle ore 17







SABATO 1 giugno

Alle ore 18 per la rassegna " Immagini dalla Valle" inaugurazione della mostra fotografica di Sandro Borrini "Personaggi e Paesaggi" a cura di Luciano Bonati e Giancarlo Natale

La mostra resterà aperta al pubblico fino domenica 16 giugno con orario 14/20



SABATO 15 giugno

Alle ore 18 presentazione del libro "Storie e Personaggi" di Luciano Bonati.

Sarà presente l’autore.



DOMENICA 23 giugno

Mercatino Contadino

dalle ore 10 alle ore 20

Nel corso del mercatino avranno luogo laboratori tematici a cura dei produttori della Val di Vara



SABATO 29 giugno

Per la rassegna “Immagini dalla valle” inaugurazione della mostra fotografica sulla microfauna a cura di Aldo De Luca.

La mostra resterà aperta fino a domenica 7 luglio con orario 14/20.