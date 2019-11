Università del tempo libero, si parte per il ventiquattresimo anno

Cinque Terre - Val di Vara - Inaugurato il 24° anno accademico dell’Università del Tempo Libero del Comune di Bolano alla presenza del sindaco Alberto Battilani, dell'assessore ai servizi Sociali Elisa Scappazzoni e dell'assessore alla Cultura Paolo Polloni, oltre al presidente del centro Sociale Cesare Delfino e i componenti del Comitato di Gestione del Centro Sociale Polis di Ceparana. Per l’anno accademico 2019 - 2020 sono previste 595 ore di lezione con venti insegnati e diverse materie trattate tra le quali Biologia, Informatica, Architettura, Astronomia, Costume, Cucina, Educazione alla Salute, Cultura Religiosa, Filosofia, Giurisprudenza, Geriatria, Letteratura, Musica, Psicologia, Storia del Cinema, Storia, Storia del Territorio, Teatro. Gli iscritti ad oggi sono 50.



"Siamo molti soddisfatti del lavoro fatto in tutti questi anni - dice Battilani - e non è un caso che si inauguri il 24° anno accademico dell’Università del tempo libero diventata una eccellenza del nostro territorio. Non era e non è facile mantenere una iniziativa cosi impegnativa per così tanto tempo, dove docenti gratuitamente dedicano un pò del loro tempo alla comunità e trasmettono il loro sapere trattando e approfondendo diverse materie. Una iniziativa che certamente contribuisce alla crescita culturale, alla socializzazione, favorendo un confronto tra generazioni".