Una nuova vita per la Cappella del Ritrovamento di Soviore

Cinque Terre - Val di Vara - Un restauro completo di tutto l'antico sentiero che da Monterosso collega a Soviore, una camminata immersa nel bosco molto conosciuta sia dai locali che dai turisti. I lavori con tutta probabilità cominceranno entro febbraio 2020 e in tutte le fasi ci sarà un occhio di riguardo all'area archeologica della Cappella del ritrovamento che si incontra lungo il sentiero.

Vista la delicatezza del sito e l'alto valore storico è subentrata la Sovrintendenza dei beni culturali che ha predisposto l'assunzione di un archeologo. Il Parco nazionale delle Cinque Terre ha già provveduto e l'incarico è stato affidato a un archeologo abilitato che è stato individuato, per affidamento diretto, nella figura di Valentina Brodasca.



A destare particolare interesse, nel recupero di tutto il sentiero, è anche la pavimentazione della cappelletta che verrà rimossa per poi essere restituita in tutto il suo splendore. La Cappella del Ritrovamento è un piccolo edificio di culto costruito nel luogo del ritrovamento, secondo leggenda popolare, della scultura sacra raffigurante la Pietà custodita all'interno del Santuario di Soviore, avvenuto nel 740 d.C. Come stabilito dalla Sovrintendenza in caso di ritrovamenti di reperti archeologici i lavori potrebbero subire delle variazioni.



"Siamo molto contenti - ha detto il direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre Patrizio Scarpellini - dell'assunzione dell'archeologa. Si tratta di una prescrizione della Soprintendenza perché per queste aree così delicate bisogna essere assolutamente controllati. I lavori riguardo alla cappella saranno in una porzione di un centinaio di metri dei quali fa parte tutto il recupero del sentiero. Per quanto riguarda la pavimentazione verrà restaurato e verrà fatta massima attenzione al potenziale ritrovamento di qualche importante reperto".