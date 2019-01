Una mamma d'altri tempi. Un racconto di Franco Carro

Il diario di Franco Carro non è soltanto un atto d’amore, ma specchio di una difficile condizione di vita, un tempo, per molta gente delle Cinque Terre.

Cinque Terre - Val di Vara - Pagine da libro “Cuore”. Tale può essere definito il bel diario di Franco Carro da Vernazza dove, nella cornice della storia di famiglia (“La mia storia”: questo il titolo) egli pone in risalto particolarmente la figura della mamma. Una mamma eroica la Mary, contadina protagonista in tempi difficili, quando nelle Cinque Terre si viveva ancora dei proventi della terra, uva e vino innanzitutto. Però chi aveva poco vigneto e tanti figli, come lei, s’ingegnava: sacchi d’erba per pecore e conigli, fichi d’India alla stagione, da cogliere giù per i dirupi e poi commercializzare per trarre qualche lira. Vita dura, però sempre allietata dai canti (aveva un bella voce) che mascheravano la fatica, e dai racconti nella cerchia familiare, che erano degli attestati d’amore e al tempo stesso lezione di vita. Un amore sincero che non ha confini, “che fa commuovere il mondo e spaccare le rocce” scrive un altro Carro, Giuliano, in una poesia a lei dedicata. La immagina, nell’insidiosa raccolta dei fichi d’India, con i segni delle spine sulle mani e sulle braccia. Lei non ci faceva caso. Sembrava che il balsamo fosse quel profumo di rosmarino che perennemente portava con sè, che accompagnava i suoi passi verso Vernazza al ritorno dalle fasce di Prevo affacciate sul magico mare di Guvano.



Luciano Bonati