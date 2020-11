Una giovanissima bolanese interpreta Adele in "Vite in fuga"

Cinque Terre - Val di Vara - Chiara dell’Omodarme è la giovane attrice che ieri nella fiction Rai campione di ascolti “Vite in fuga” ha interpretato Adele, una ragazza sfrontata e aggressiva. In contrasto con la sua dolcezza, il personaggio interpretato dalla spezzina, ha messo in luce le sue doti di giovane attrice.

“Vite in fuga” è la fiction in onda su Rai 1 per sei puntate che vede una famiglia normale al centro di un grande intrigo di cui non conosce ragioni e confini. Una famiglia rispettabile, senza problemi economici con due figli che non hanno mai dato problemi. Nel cast Anna Valle, Tobia De Angelis, Tecla Insolia, Barbara Bobulova, Giorgio Colangeli, Ugo Pagliai.



Nella puntata andata in onda domenica 29 novembre Chiara ha interpretato Agnese, una ragazza dal carattere difficile che mette in pericolo la vita di una delle protagoniste, Tecla Insolia, anche lei allieva dell’Accademia Le Muse.

Diciannove anni, Chiara dellOmodarme si è iscritta all’Università a Pisa Facoltà di Giurisprudenza perché per lei formazione personale e carriera artistica devono andare di pari passo. Chiara abita a Montebello di Cima, piccola frazione nel comune di Bolano, in provincia di La Spezia. Questo non le ha mai impedito di seguire i suoi sogni compreso lo studio della recitazione, il ballo, il canto.

Chiara è uno degli esempi migliori per il pubblico giovane, a dimostrazione che impegno e passione, non conoscono ostacoli e danno sempre risultati. Cinque anni di studio presso l’Accademia di Arti e Spettacolo Le Muse di Piombino le hanno dato la preparazione che cercava. Dopo alcuni corsi a Milano Chiara nella scuola di Gianna Martorella ha trovato gli insegnanti migliori per la sua formazione artistica.

In Vite in fuga la giovane attrice è venuta “a contatto con un mondo che richiede davvero professionalità e preparazione – come dichiara lei stessa – che mi ha permesso di confrontarmi con un personaggio talmente diverso da me e da cui ho imparato tanto anche di me stessa”.