Una cascata di polveri magiche per grandi e piccoli

Cinque Terre - Val di Vara - Corri a colorare il Parco Comunale di Beverino, potrai usare tutti i colori dell'immaginazione e dell'allegria in una cascata di polveri magiche…per un divertimento assicurato. L’appuntamento con Beverino Colors è al parco Ccomunale dalle 14 per scatenarsi in sfrenati balli sotto una pioggia di polvere colorata. Musica e animazione, targata New Generations Sound dell'instancabile direttore artistico Valentino Ciuffardi, e tanti colori creeranno un’atmosfera unica e un evento di puro divertimento. Beverino Colors è un momento di gioia in cui grandi e piccini con i volti dipinti si trasformano in veri e propri arcobaleni e si lanciano reciprocamente addosso magica polvere colorata. Per info 338 6224271