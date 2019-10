Un omaggio al pittore Birolli tra la Spezia e Manarola

Cinque Terre - Val di Vara - Il pittore Renato Birolli giunse alla Spezia in occasione della sua partecipazione al Premio nazionale di Pittura “Golfo della Spezia” e trovò in Manarola, dove tornò per molte estati, il luogo che gli ispirò la sua produzione più rilevante, rappresentazioni astratte del paesaggio delle Cinque Terre intessute di calcolate trame cromatiche e nutrite di rapporto di esperienza con l’aspra natura ligure. La sua presenza stimolò l'attività della locale sezione del Partito Comunista, intitolata a Eugenio Curiel, che organizzò varie edizioni di Festa dei Pittori e coinvolse altri artisti di rilievo nazionale in

iniziative promozionali.



Questa storia viene raccontata, a sessant'anni dalla morte di Birolli e a trenta dall'intitolazione all'artista della passeggiata a mare di Manarola, in un'articolata iniziativa curata da Enrico Formica e Francesca Mariani. Omaggio a Birolli, inserito nel programma della Giornata del Contemporaneo di AMACI, comprende una Giornata di Studi presso l'Auditorium del Liceo Artistico Cardarelli (via Montepertico 1, La Spezia) e una mostra presso loratorio della SS. Annnunziata di Manarola. La Giornata di studi si terrà sabato 12 ottobre dalle 10 alle 12 e comprende relazioni di Marzia Ratti, di Umberto Bisi (Accademia di Firenze) e di Claudio Rollandi.



La mostra, che inaugura sabato 12 ottobre alle 17 e rimarrà aperta fino al 3 novembre grazie all'Associazione Radici, comprende opere di artisti diversi che hanno subito il fascino della pittura di Birolli o che hanno voluto ricordarne la grandezza: Enzo Bartolozzi, Vincenzo Frunzo, Giuliano Galeazzi, Carlo Giovannoni, Lino Marzulli, Angelo Prini, Vittorio Sopracase, Renzo Borella, Daniela Cesino, Cosimo Cimino, Roberto Pertile, Roberto Prudente, Carlo Tartarini, Bruno Zoppi. L'orario di visita è dal venerdì alla domenica dalle 16 alle 19, oppure su appuntamento per gruppi (da chiedere a radicimanarola@gmail.com)