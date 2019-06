Un intero pomeriggio dedicato agli amici a quattro zampe

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 23 giugno Brugnato 5Terre Outlet Village dà il benvenuto ufficiale all’estate con un evento speciale, interamente dedicato al cane, il più fedele amico dell’uomo. Arriva il "Dog Day", un intero pomeriggio (dalle 15 alle 19) in cui i nostri amici a 4 zampe potranno divertirsi, dare dimostrazione di tutte le loro capacità e mettere in “mostra” tutta la loro bellezza. Un evento rivolto a tutti, proprietari e non, organizzato in collaborazione con il centro di addestramento Kirby di Genova e nato con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare all’amore per i cani. A partire dalle 15 la piazza centrale dell’Outlet Village sarà il teatro di tre attività in cui saranno protagonisti i cani e i loro “conduttori”. Gli amici pelosi si esibiranno nell’Agility, una vera e propria disciplina sportiva ispirata al percorso ippico, in cui uomo e cane sono impegnati in una gara ad ostacoli che misura lo sforzo fisico e l’intesa tra i due.



Si potrà assistere anche a prove di Detection, ovvero la ricerca e la scoperta di oggetti debitamente nascosti all’interno di cilindri di plastica, attività questa che evidenzia capacità come la discriminazione olfattiva in dote ai cani e ancora una volta il rapporto di collaborazione e comprensione tra animale e proprietario. Inoltre sono previste prove di Mondioring, probabilmente la disciplina ufficiale più impegnativa e difficile, che comprende esercizi di obbedienza, di difesa e di attacco in situazioni “reali” simulate, in cui l’intesa tra conduttore e cane deve essere totale. All’interno dell’Outlet Village saranno presenti dei corner dedicati all’insegnamento degli esercizi di base (richiamo, seduto, terra), alla presenza di addestratori E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e istruttori cinofili, messi a disposizione di chiunque voglia provare questo tipo di attività con il proprio amico a quattro zampe. Per tutti i partecipanti sono previsti simpatici gadget in omaggio. Infine a chiusura della manifestazione, una vera e propria Sfilata Canina, con il canonico “red carpet”. Una gara di bellezza, alla quale potranno iscriversi tutti, rivolgendosi ai corner presenti nel Centro. I premi verranno assegnati da una speciale giuria formata da 5 bambini selezionati tra i visitatori dell’Outlet Village. Per ulteriori informazioni https://www.shopinnbrugnato5terre.it/